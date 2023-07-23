الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024 وموعد بدء الدراسة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

يبحث العديد من أولياء الأمور عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣، حيث لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٤ لم تحدد بعد، وسوف تحدد بعد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ونفت المصادر ما تم تداوله بشأن الخريطة الزمنية والتي كانت متداولة على "الفيس بوك" والتي أشارت إلى أنه من المقرر أن ينطلق بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 في 2023/10/1 أول أكتوبر القادم، على مستوى جميع المدارس والجامعات.

وفيما يلى الخريطة الزمنية المقررة لهذا العام.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول 
سيبدأ العام الدراسى الجديد فى أول أكتوبر القادم، مع العلم بأن الفترة الزمنية المقررة للفصل الدراسى الأول 14 أسبوعًا، على أن يكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم 14 يناير من عام 2024.

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موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 

ينطلق الفصل الدراسي الثاني في 2024/2/11، وينتهى السنه الدراسية لجميع المراحل التعليمية 2024/7/8.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

من المقرر أن تكون مدة العام الدراسىيوفقًا لخريطة الموضوعه 35 أسبوعًا، وتصل مدة الفصل الدراسي الأول إلى 98 يومًا، وفي الفصل الدراسي الثاني يتمتع الطلاب بفترة تدريس تبلغ 96 يومًا.

وبذلك تكون أيام الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول والثاني 194 يومًا، 35 أسبوعًا، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي في اليوم 2024/6/11،
تبدأ امتحانات الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والتمريض في الثامن من يوليو عام.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن موعد العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية وا التربية والتعلي الأعلى للتعليم أكتوبر القادم

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