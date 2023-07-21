نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 - 1445| الموعد وتفاصيل أعمال التصحيح

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية- الموقع الرسمي للأزهر الشريف.

وبدأ طلبة وطالبات الأزهر في السؤال عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 - 1445.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023



من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الالكترونية، أواخر الأسبوع المقبل أو الأسبوع بعد المقبل على أقصى تقدير.

وكان قد اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عبر الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح .



وأوضح الشيخ عبدالغني، أنه تم زيادة أعداد المصححين هذا العام وتم اختيارهم بعناية ليقوموا بأعمال التصحيح على أكمل وجه دون أي تقصير أو أخطاء، حرصا على مجهود الطلاب الذين سهروا الليالي وبذلوا الكثير من المجهود والمذاكرة، فهم أمانة في أعناقكم فلا تضيعوا جهودهم.

نتيجة الثانوية الازهرية 2023

انطلقت أعمال تصحيح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 يوم السبت الماضي الموافق 15 يوليو 2023 وستبجا اعمال الرصد والمراجعة تمهيدا لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.

تمت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بقسميها علمي/ أدبي ومعهد البعوث الإسلامية.

شارك في أعمال تصحيح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، 22 ألف و428 مصححا في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهم (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

كان قد بدأ طلاب وطالبات القسم العلمي الامتحان في يوم السبت الموافق 3 يونيو الماضي، واختتموا الامتحانات في يوم 12 يوليو الجاري، أدوا الامتحانات خلال هذه المدة في (17) مادة.

عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و 235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.