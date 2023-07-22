استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

ينتظر 141509 طالب وطالبة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ينقسمون إلى 90771 من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و 235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.



موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2023

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الالكترونية، أواخر الأسبوع المقبل أو الأسبوع بعد المقبل على أقصى تقدير.

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لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة الثانوية الأزهرية هي الامتحان الذي يتم من خلاله قبول الطلاب في مرحلة الثانوية الأزهرية وتتمثل المعلومات الرئيسية حول النتيحة كالآتي:

• يتم إجراء امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 خلال شهري يونيو ويوليو من كل عام.

• محتوى الامتحان: يتكون امتحان النتيجة من اختبارات في اللغة العربية والقرآن الكريم والتربية الإسلامية والرياضيات واللغة الإنجليزية.

• معدل القبول: يتم قبول الطلاب حسب درجاتهم في الامتحان، حيث تحدد هيئة كبار العلماء نسبة القبول لكل قسم سنويا.

• الشروط: يشترط للتقدم لنتيجة الثانوية الأزهرية أن يكون الطالب قد أتم دراسته للصف الثالث الإعدادي.

• نتيجة الامتحان: عادة ما تعلن نتيجة امتحان الثانوية الأزهرية في شهر أغسطس من كل عام.

ومن المقرر أن يعقد الأزهر الشريف مؤتمرا صحفيا لإعلان نسب النجاح ومؤشرات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية. ​



أوائل الثانوية الأزهرية 2023



وسيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 ونسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023 في مصر في كلا القسمين العلمي والأدبي فور اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 رسميا، وتستمر أعمال التصحيح حاليا طبقا لنماذج الإجابة، والرصد الدقيق والمراجعة الفنية والعددية.

وتجري أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بقسميها العلمي والأدبي ومعهد البعوث الإسلامية، بمشاركة 22428 مصححًا، للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية؛ في القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والبحيرة والجيزة والفيوم بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.