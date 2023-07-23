الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بداية من الإثنين.. زيادة رحلات القطار الخفيف فى ساعات الذروة وتقليل زمن الانتظار

القطار الخفيف
القطار الخفيف

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الخفيف، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع.

وأشارت إلى أن ذلك بداية  من الإثنين 24 يوليو 2023، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع لتكون كالتالي:

يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.

الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6:30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9:30 صباحا. 

الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1:15 وحتى الساعة 5:45. 

أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:

صباحا: من الساعة السابعة والربع 7:15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10:05 صباحا. 

مساء: من الساعة الثانية 2:00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4:40 مساء. 

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور. 

وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور. 

وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور. 

وتم تخصيص الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.
 

التاسعة والنصف الهيئة القومية للأنفاق 30 دقيقة الذروة الصباحية الشركة الفرنسية المشغلة الساعة الرابعة القطار الخفيف الفنون والثقافة أوقات الذروة أيام الاسبوع

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