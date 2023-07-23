الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 45 درجة مئوية فى الصعيد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي "، مساء اليوم السبت، درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 45 درجة مئوية في الصعيد.

وأضاف أن موجة الحر مستمرة حتي نهاية الأسبوع، وأن الرطوبة مستمرة خلال شهر يوليو وأغسطس، موضحًا أن درحات الحرارة مستمرة في الارتفاع مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر في كل دول نصف الكرة الشمالي للكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن ذروة الرطوبة تكون في شهر يوليو وأغسطس.

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