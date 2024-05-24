الجمعة 24 مايو 2024
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عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

استعدادات أمنية لتأمين
استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي والترجي - آرشيفية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الثامنة مساء غدٍ السبت، باستاد القاهرة الدولي، وسط حضور أكثر من 52 ألف مشجع.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير من البوابات وصولًا للمدرجات، ومنع الممنوعات من الشماريخ واللافتات المسيئة مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وخاض فريق الكرة بنادي الأهلي مرانه الرئيسي على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران، تحدث معهم خلالها عن المباراة المرتقبة وطالبهم بالتركيز في لقاء السبت المرتقب، ووجه بعض التعليمات الخاصة لكل لاعب من أجل تنفيذها أمام بطل تونس.

كما خاض الفريق فقرة بدنية قوية بجانب فقرة لحراس المرمى تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى. 
يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي باستاد رادس السبت الماضي، انتهت بالتعادل السلبي.

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