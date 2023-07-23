موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بهذه الكلمات البحثية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة بداية الأسبوع المقبل.

واقتربت كنترولات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في الانتهاء من تصحيح آخر مواد الامتحانات.

وأكد مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الإنتهاء من تصحيح كافة مواد امتحانات الثانوية العامة، الإثنين المقبل بجميع القطاعات، وتابع انه فور الإنتهاء من التصحيح، ستبدأ الكنترولات في الجمع بين درجات الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد.

وشدد المصدر، أنه سيتم مراجعة ورصد كافة اوراق الإجابات فور الانتهاء من عمليات التصحيح بشكل النهائي، حتى يتم وضع درجات الرأفة للطلاب المستحقين.

واضاف المصدر، انه من المتوقع الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة وجمع ورصد الدرجات، وحديد قوائم الاوائل على الشعب الثلاثة، نهاية الأسبوع الجاري، لتكون النتيجة على أتم استعداد لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واعلانها للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 الان

ويمكن للطلبة والطالبات الدخول على الرابط التالي وتسجيل البيانات، حتى يمكن الحصول على النتيجة فور اعتمادها.

https://natega.dostor.org

اقرأ ايضا

درجات الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر ، ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن اعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبا، حيث أن إجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ ( ٤٢٤)، بعدد (٢٤٣) للبنين وعدد (١٨١) للبنات.

وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بعدد (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.

وعن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، أكدت الوزارة، انه بالنسبة للألعاب الفردية هى السباحة، والجمباز الفنى، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة أما الألعاب الجماعية تتمثل فى، كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.

كما أعلنت، أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.