اتحاد الكرة: السوبر المصرى سيكون من 4 أندية بالموسم الجديد

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن السوبر المصري سيكون بنسبة كبيرة 4 أندية والإعلان الرسمي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق مع الشركة الراعية والكشف عن الشكل الجديد.

وأضاف “الكومي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الشركة الراعية يرغب في إقامة بطولة كبرى وسوف تكون بطولة السوبر المصري مكونة من 4 أندية".

وأضاف إيهاب الكومي: "فيفا خاطبنا بشأن مستحقات سبورتنج لشبونة لدى الزمالك في مستحقات صفقة شيكابالا، والزمالك سوف ينهي الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة".

جدير بالذكر أن إيهاب الكومي، قد نفى ما تردد بشأن إلغاء الهبوط وإقامة الدوري الممتاز في الموسم الجديد من مجموعتين.