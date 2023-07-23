الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد صراع مع المرض.. مى كساب تعلن وفاة والدها

مى كساب
مى كساب

أعلنت الفنانة مي كساب، على صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفاة والدها، منذ قليل.

 

وقالت كساب، في المنشور :"أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة".


ودعت له قائلة: “اللهم اغفر له اللهم ارحمه”.

 

وفي وقت سابق، كتبت الفنانة مي كساب لمتابعيها، عبر حسابها على «فيس بوك»: «أبويا أحلي حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجة للدعاء يارب أكتبله الخبر اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب أقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله».

 

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