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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

نتيجة 3 ثانوي أزهر برتفع البحث عنها الآن حيث يترقب الطلاب وذويهم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس وننشر لكم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ومن هذا الجانب، من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بشكل رسمي ما بين نهاية يوليو ومطلع الأسبوع المقبل، وكانت بدأت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت الماضي 15 يوليو، بمشاركة 22428 مصححًا للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى مصر.

تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

ومن هذا الجانب، تتم عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهي: محافظة القاهرة - محافظة القليوبية - محافظة المنوفية - محافظة الغربية - محافظة كفر الشيخ - محافظة الشرقية - محافظة الدقهلية - محافظة البحيرة - محافظة الجيزة - محافظة الفيوم - محافظة بني سويف - محافظة المنيا - محافظة أسيوط - محافظة سوهاج - محافظة قنا - محافظة الأقصر.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

كان تقدم الدكتور أحمد الطيب، "شيخ الأزهر" بالتهنئة لأوائل شهادة الثانوية الأزهرية 2023 بمعاهد فلسطين على تفوقهم الدراسي، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية عبر اللينك التالي:  هنــــــــــــــــــــــا 

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس 

  • وبالخطوة الأولى ضرورة الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنــــــــــــــــــا.
  • وبالخطوة الثانية ضرورة اختيار أيقونة خدمات الأزهر الشريف.
  • وبالخطوة الثالثة ضرورة اختيار أيقونة نتائج الشهادات و معاهد القراءات الأزهرية في النافذة الجديدة.
  • وبالخطوة الرابعة ضرورة الضغط على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وتسجيل رقم الجلوس.
  • وبالخطوة الخامسة ضرورة الضغط على استعلام وستظهر في لحظات.

 نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ومن هذا الجانب، يستعلم الطالب/ة عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في خطوتين، الخطوة 1 الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية  https://natiga.azhar.eg/?source=Oldservice أو في الخطوة 2 يستعلم الطالب عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال المدرسة أو المعهد التابع له الاسم المستعلم.

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