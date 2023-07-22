رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023.. وموعد إعلانها

زاد البحث عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023 عبر موقع جوجل البحثي وذلك عقب انتهاء الامتحانات يوم الربعاء الموافق 12 يوليو 2023 وفقا للجدول الذي اعتمده قطاع المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ويتم إعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023

يتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي بالتعليم الأزهري من خلال بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) واختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب الثانوية الأزهرية وإدخال بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاتهم في كافة المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الامتحانات.

إدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور قائمة بدرجات الطلاب كاملة في الامتحانات.

موعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية 2023

يواصل قطاع المعاهد الأزهرية أعمال التصحيح والرصد وتجميع الدرجات لطلاب 3 ثانوي قبيل اعتمادها رسميا من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يتم اعتمادها في نهاية شهر يوليو الجاري او مطلع شهر أغسطس المقبل ونشرها عبر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023 .

تم اعتماد نتيجة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالثاوية الأزهرية بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي يعقد بديوان عام مشيخة الأزهر حيث يجري الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب وأولياء أمورهم لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي وتمني استمرار التفوق أثناء التعليم الجامعي.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023

حددت قطاع المعاهد الأزهرية توزيع درجات الثانوية الزهرية 2022-2023 وجاء كما يلي:-

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الفقه 40 درجة.

مادة التفسير 40 درجة.

مادة التوحيد 40 درجة.

مادة الحديث 40 درجة.

مادة النحو 40 درجة.

مادة الصرف 40 درجة.

مادة البلاغة 40 درجة.

مادة النصوص 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الجبر والهندسة الفراغية 15 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 15 درجة.

مادة الاستاتيكا 15 درجة.

مادة الديناميكا 15 درجة.

مادة الفيزياء 40 درجة.

مادة الكيمياء 40 درجة.

مادة الأحياء 40 درجة.

مادة التاريخ 40 درجة.

مادة الجغرافيا 40 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 40 درجة.

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