رابط متوفر| تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 للكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية
تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 للكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية يكثر البحث عنه الآن، حيث أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال بيان على «فيس بوك» رابط تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 للكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية مشتملة الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عمليات التسجيل اللازمة.
تنسيق الثانوية العامة 2023/2024
ومن هذا الجانب، كلف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير المعلومات التي تساعد على استخدام رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 بشكل صحيح واختيار رغباتهم للجامعات والمعاهد بدقة حين انطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني رسميًا.
كما قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تنسيق الثانوية العامة 2024 سيكون إلكتروني من خلال رابط محدد على موقع الوزارة، وأنها ستعلن كيفية اختيار الرغبات مع بداية التقديم.
لينك تنسيق الثانوية العامة 2023
ننشر لينك تنسيق الثانوية العامة 2023، والذي من خلاله سيسجل الطلاب/الطالبات رغباتهم للالتحاق بالمعاهد والكليات بأنواعها في كل الجامعات الحكومية https://tansik.digital.gov.eg/application/ .
خطوات تسجيل رغبات التنسيق الإلكتروني
ادخل على موقع التنسيق.
ادخل رقم الجلوس.
ادخل الرقم السري.
اكتب الرقم التأكيدي.
اضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك.
ستظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
حدد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات أو الجامعات.
اختر الكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.
اختر كل الكليات في النطاق الجغرافي لمحافظتك إذا كنت ترغب في ذات التخصص.
بعد إتمام تسجيل الرغبات ستظهر لك جميع الرغبات المسجل بها رقم الإيصال، وعليك حفظها أو طباعتها.
بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، تستطيع التعرف على الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحك له من خلال الموقع الإلكتروني.
المرحلة الثانية من التنسيق: يتم الإعلان عن الحد الأدنى، بداية المرحلة، وعدد أيام التسجيل والحد الأدنى لها.
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