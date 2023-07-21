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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق هندسة من معهد فنى صناعى 2023.. وخطوات التسجيل

تنسيق
تنسيق

تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2023 وخطوات التسجيل  من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2023

يتم التوقع بالتنسيق لهذا العام من خلال معرفة درجات تنسيق العام الماضي وربما تزيد درجة أو درجتين أو تقل درجة أو درجتين .

تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2023

وجاء تنسيق كليات الهندسة للمعهد الفنى الصناعى للعام الميلادي 2022، وهو التنسيق الذي يمكن من خلاله توقع تنسيق العام الحالي للقبول بكليات الهندسة لطلاب المعهد الفني الصناعي 2023:

• هندسة بترول و تعدين السويس 98.83

• هندسة كفر الشيخ 98.39

• هندسة طنطا 98.00

• هندسة جنوب الوادي 97.67

• هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 97.60

• هندسة الإسكندرية 97.5

• هندسة القاهرة 97.50

هندسة من معهد فني صناعي 2023

• هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 97.17

• هندسة المنصورة 97.17

• هندسة الفيوم 97.17

• هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.11

• هندسة أسوان 97.00

• هندسة دمياط 96.94

• هندسة بنها 96.78

• هندسة سوهاج 96.78

• هندسة أسيوط 96.78

• هندسة بني سويف 96.72

•هندسة الزقازيق 96.72

• هندسة المنيا 96.72

• هندسة حلوان 96.67

• هندسة بنها بشبرا 96.67

• هندسة حلوان بالمطرية 96.61

• هندسة الطاقة أسوان 96.61

• هندسة السويس 96.60

• هندسة عين شمس 96.56

• هندسة بور سعيد 96.50

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

يقوم طلاب الراغبين فى الدخول بالتسجيل من خلال الدخول على موقع"مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد" التابع لوزارة التعليم العالي  من خلال هذا الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg/ap plication/

كتابة نوع المؤهل. 

كتابة  رقم الجلوس الخاص بالطالب، وكل المطلوب من البيانات الخاصة به.

مراجعة البيانات قبيل نقر زر التأكيد.

تدوين الرقم السري بشكل صحيح.

كتابة الرغبات بكل دقة، ومراجعتها، ثم نقر الزر نعم.

وفى سياق متصل، يتم الانعقاد لكافة الاختبارات الخاصة بالطلاب، وسيكون ذلك وفق كل الاشتراطات وكل القواعد التي تم النص عليها من قبل مجلس الجامعات الأعلى.

والتسجيل يكون من أجل اختبار القدرات، حيث أن الاختبارات الخاصة بقياس القدرات هي التي تحدد مدى قبول الطلب بالكلية التي يرغب في دخولها.

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