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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 بالرقم القومي

رياض الأطفال
رياض الأطفال

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023، حيث تستعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية للإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال خلال الأيام المقبلة وذلك بعد إنتهاء فترة التقديم منذ بداية يوليو الجاري.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

وفرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، موقعًا إلكترونيا، للتقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024، من خلال استيفاء ولي الأمر طلب التقديم وكتابة الرغبات بالترتيب  والتي تبلغ 20 رغبة للمدارس الرسمية لغات والمميزة، كما يريدها ولي الأمر، وتم إتاحة مدة تقديم لمدة شهر بدأت منذ 1إلى 30 يونيو الماضي، على أن تعلن النتائج عقب الانتهاء من عملية التقديم الإلكتروني.

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

تزايد البحث من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث “جوجل” عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023، حيث انتهت مدة التقديم منذ 30 يونيو الماضي، ومن المتوقع قرب إعلان النتائج عبر الموقع الالكتروني الذي اتاحته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية للتقديم والإستعلام عن النتائج.


رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عدد من الروابط الإلكترونية للتقديم بمرحلة رياض الأطفال،. التي سيتم من خلالها الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 بالرقم القومي من خلال الروابط التالية:

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 من هنا.
 

توجيه عاجل من المديريات التعليمية للمتقدمين فى تنسيق رياض الاطفال 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

الآن.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبى 2023

متاح| رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي لعام 2023

شروط القبول في رياض الاطفال الإسكندرية 2023

يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال عقب حصر الطالبات المقدمة من جميع الإدارات التعليمية واستيفاء الشروط حيث أعلنت المديرية الشروط الخاصة بالتقديم لرياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات والمميز.

يحب أن يكون المتقدم لرياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي 2023-2024 من مواليد 2/10/2017 حتى مواليد 1/10/2019 ويتم القبول وفقا للسن وكثافة والكثافة ورغبات ولي الأمر.

وعلى ولي الأمر رفع محتويات ملف التقدم مجانًا على موقع المديرية وهي:

- طلب الالتحاق
- إقرار ولي الأمر.
- أسماء وعناوين الروضات بالإدارات التعليمية بصيغة pdf.

- كتابة الرقم القومي للطفل كما في شهادة الميلاد.

- استيفاء كل الرغبات المتاحة الموجودة بالاستمارة.

- يجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولي الأمر/ من لديه الولاية التعليمية وتحت مسؤوليته.

عند وجود خطأ بالبيانات التعديل لا يتم إلا بحضور ولي الأمر، أو من لديه ولاية تعليمية، بعد كتابة إقرار بالتعديل، والتعديل لمرة واحدة فقط، وعلى ولي الأمر  دفع المصروفات في خلال 15يوم بعد اعلان النتيجة.

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