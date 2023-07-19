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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبى 2023

رياض الأطفال
رياض الأطفال

ساعات قليلة تفصلنا عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 عبر جوجل، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر لينك تقديم رياض الأطفال والذي بدأ وانتهى في الشهر الماضي ليبدأ جميع أولياء بالبحث عن نتائج تنسيق رياض الأطفال، وذلك رغبة في معرفة ميعاد التقديم عقب ظهور نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال 2023.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

وفي هذا التقرير تتناول “الدستور”  نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023، وموعد النتيجة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تلقي طلبات تقديم رياض الأطفال تجريبي بداية من يوم الخميس 1 إلى الجمعة 30 يونيو 2023، مؤكده أن عقب انتهاء هذا التاريخ سوف تعلن المحافظات نتائج تنسيق رياض الأطفال 2024 من خلال الرقم القومي في المدارس التجريبية لغات وعربي، ونستعرض خلال السطور القادمة كافة خطوات الحصول على نتائج تنسيق رياض الأطفال لعام 2023 بالخطوات.

تنسيق رياض الأطفال تجريبى 2023

ويتم الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال تجريبى لعام 2023 عبر موقع التقديم الإلكتروني ومع القيام بالإعلان المبدئي لنتائج تنسيق رياض الأطفال 2023 ويجب على ولي الأمر دفع كافة المصروفات في المدرسة المقدم لها وتكون في مدة 15 يوما وإلا سيعتبر القبول لاغي وسيشطب اسم الطفل من على الموقع، وثم يسلم الملف الورقي الخاص بالطفل والقيام بمتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة، وذلك يكون بعد انتهاء المدرسة من الفحص للملف الورقي والتأكد من استيفائه.

رابط الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023.. تفاصيل

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 والمستندات المطلوبة بالمدارس

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 تجريبي

يمكن الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبى 2023 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة المراد الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال تجريبى 2023 من خلال الخطوات التالية:

  • ادخل على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص في محافظتك للاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الاطفال تجريبى 2023
  • ادخل على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023
  • قم بإدخال الرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد في الحقل المخصص.
  • اضغط على بحث لتظهر تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.
  • ستظهر لك جميع تفاصيل تنسيق رياض الأطفال والمدرسة المرشحة للطفل.
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