ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 والمستندات المطلوبة بالمدارس

رياض الأطفال
رياض الأطفال

يزداد البحث عن تفاصيل الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 للطلاب الذي قدم أولياء أمرهم بياناتهم في المدارس الراغبين في بدء دراستهم فيها مع العام الدراسي القادم 2023/2024.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

في هذا التقرير نوضح التفاصيل المتعلقة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 وموعد ظهورها بشكل رسمي مع إعلان وزارة التربية والتعليم لها والخطوات التي تعقب الإعلان عن النتيجة. 

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال خلال الأيام القادمة بعد انتهاء التسجيل في يونيو الماضية، وبالفعل تم تسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال.

يُتاح الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي تم من خلال التسجيل بالفعل وهو الموجود هنا.

يسجل ولي الأمر بياناته المسجلة على الموقع 

وهو الرقم القومي وكلمة السر الخاصين به 

ويستعلم عن الإعلان المبدئي لنتيجة تنسيق المرحلة رياض أطفال 

مع العلم أنه بعد الإعلان المبدئي لنتيجة تنسيق رياض أطفال يقوم ولي الأمر بدفع المصروفات المطلوبة ثم التوجه للمدرسة المختارة للطفل وتسليم الأوراق المطلوبة من أجل استكمال بيانات الطفل، مع العلم أن ولي الأمر يجب أن يتابع عملية التقديم للتأكد من القبول النهائي للطفل بالمدرسة، وذلك حسب الكثافة الخاصة بالمدرسة. 

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم رياض أطفال ازهر 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023| تفاصيل التقديم والاستعلام

الأوراق المطلوبة لمرحلة رياض أطفال 2023

  • استمارة التقديم الإلكترونية للعام الدراسي مطبوعة 2023-2024
  • ويجب حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم، وفي حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة.
  • شهادة ميلاد الطفل وصور منها.
  • صورة من البطاقة الشخصية للأب والأم.
  • 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.
  • وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.
  • ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.
  • حافظة بلاستيك.
txt

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023/2024.. تفاصيل

txt

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 وشروط التقديم والقبول

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 نتيجة تنسيق رياض الاطفال نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي تنسيق رياض الاطفال رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل للتحقيق في رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

أحمد شوبير: مفاجآت فى ملف العائدين من الإعارات للأهلى (فيديو)

غرق شاب عمره 18 عامًا فى الساحل الشمالى

"الإسكان": توقيع عقد اتفاق تسوية لقطعة أرض بدمياط الجديدة

شركة العاصمة الإدارية ترد على شائعة "عجز الموارد المالية ووسائل النقل"

أسعار الفراخ البيضاء والبط والرومي اليوم الثلاثاء 18 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟