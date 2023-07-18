نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 والمستندات المطلوبة بالمدارس
يزداد البحث عن تفاصيل الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 للطلاب الذي قدم أولياء أمرهم بياناتهم في المدارس الراغبين في بدء دراستهم فيها مع العام الدراسي القادم 2023/2024.
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024
في هذا التقرير نوضح التفاصيل المتعلقة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 وموعد ظهورها بشكل رسمي مع إعلان وزارة التربية والتعليم لها والخطوات التي تعقب الإعلان عن النتيجة.
من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال خلال الأيام القادمة بعد انتهاء التسجيل في يونيو الماضية، وبالفعل تم تسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال.
يُتاح الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي تم من خلال التسجيل بالفعل وهو الموجود هنا.
يسجل ولي الأمر بياناته المسجلة على الموقع
وهو الرقم القومي وكلمة السر الخاصين به
ويستعلم عن الإعلان المبدئي لنتيجة تنسيق المرحلة رياض أطفال
مع العلم أنه بعد الإعلان المبدئي لنتيجة تنسيق رياض أطفال يقوم ولي الأمر بدفع المصروفات المطلوبة ثم التوجه للمدرسة المختارة للطفل وتسليم الأوراق المطلوبة من أجل استكمال بيانات الطفل، مع العلم أن ولي الأمر يجب أن يتابع عملية التقديم للتأكد من القبول النهائي للطفل بالمدرسة، وذلك حسب الكثافة الخاصة بالمدرسة.
الأوراق المطلوبة لمرحلة رياض أطفال 2023
- استمارة التقديم الإلكترونية للعام الدراسي مطبوعة 2023-2024
- ويجب حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم، وفي حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة.
- شهادة ميلاد الطفل وصور منها.
- صورة من البطاقة الشخصية للأب والأم.
- 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.
- وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.
- ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.
- حافظة بلاستيك.