رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 وشروط التقديم والقبول

وفرت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط تقديم رياض أطفال 2023 -2024 تسهيلًا على أولياء الأمور، ودعمت رابط التقديم بكافة البيانات والأوراق المطلوبة والشروط المفروضة لإلحاق الطلاب برياض أطفال 2023 ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل تقديم رياض أطفال عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية رابط تقديم رياض أطفال 2023 ، ويستطيع أولياء الأمور التقديم من خلال زيارة رابط البوابة أو الضغط مباشرة عبر الرابط التالي من هنا.

ثم قم باختيار خدمات الأزهر الشريف .

قم باختيار تقديم رياض أطفال .

اكتب بيانات الطالب في الخانات المخصصة ذلك ، وقم بملأ طلب التقديم.

قم بطباعة استمارة تقديم رياض أطفال .

الشروط اللازمة لتقديم رياض أطفال الأزهر

حدد الأزهر الشريف الشروط اللازمة لتقديم رياض أطفال الأزهر، حيث يبدأ تقديم رياض أطفال عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أنه يجوز النزول بالسن 6 أشهر أخرى كحد أدنى لسن القبول في حالة وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض أطفال في الإدارة التي يتم تقديم التلميذ فيها.

وحددت الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال وهي 6 صور شخصية للتلميذ المتقدم بخلفية بيضاء، صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم، صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي، الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد، أصل شهادة ميلاد الطفل، ولا يُعتد بصورة منها.

صورة من البطاقة الصحية للتلميذ والأصل للإطلاع ، التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.