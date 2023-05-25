الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال و"أولى ابتدائي" للعام الجديد ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة عمل  واستعدادات المديرية المتعلقة بالتقديم الإليكتروني للقبول بمرحلة رياض الأطفال  والصف الأول الابتدائي  للعام الدراسي المقبل 2023/2024 بالمدارس، والذي من المقرر أن يبدأ  في الفترة (من 1  إلى 30 /6/2023) .

أشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم قد عقد اجتماع بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، محمد رمضان مدير عام التعليم العام، الدكتورة رشا يحيى مدير إدارة التعليم الابتدائي، وداليا كامل موجه عام رياض الأطفال، ورباب صلاح مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وربيع عبد العظيم مدير التعليم الخاص، وذلك لمناقشة آليات وإجراءات التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

وتقرر بدء التسجيل الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية ( عربي/ لغات ) وكذلك الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية ( عربي/ لغات) من خلال التطبيق الالكتروني للتقديم على بوابة مركز المعلومات بالوزارة ( emis.gov.eg )  وذلك على  مدار يونيو الشهر  المقبل.

- آليات وإجراءات التقديم الإلكتروني

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف مستعرضاً آليات وإجراءات التقديم الالكتروني للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، بحيث لا يقل السن لرياض الأطفال عن (4 سنوات) ولا يقل السن للصف الأول عن (6 سنوات) ولا يزيد عن (9 سنوات) ، وبعد انتهاء فترة التسجيل الالكتروني يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الالكتروني وعقب الإعلان، يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وبالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية ، والتي تقوم بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم على أن يقوم مديرو المدارس بتسجيل بيانات الطلاب إليكترونيا على قاعدة البيانات المركزية

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الصف الأول الابتدائي الرسمية للغات الموقع الإلكترونى رياض الاطفال مرحلة رياض الأطفال

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