رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023| تفاصيل التقديم والاستعلام

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 ننشره في التقرير التالي حيث أعلن قطاع الأزهر الشريف في وقت سابق، عن فتح بوابة الأزهر الإلكترونية لاستقبال طلبات مرحلة رياض الأطفال بالأزهر بالمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظات سواء «المعاهد النموذجية، المعاهد العادية، المعاهد الخاصة» بدءًا من الخامس عشر من يونيو 2023.

ونستعرض في هذا التقرير رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 وشروط التقديم لرياض الأطفال الأزهري للعام الدراسي الجديد 2023/2024.



شروط التقديم لرياض الأطفال الأزهري 2023

-ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال الأزهري والتعليم الأزهري عن 4 سنوات قبل التقديم.

-ألا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات قبل التقديم.

-يمكن دون مخالفة شرط السن، يمكن قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الأزهري واستثنائه من شرط الكثافة المقررة في حدود نسبة لا تتجاوز 10% قبل التقديم.

-لا يجوز تقديم أوراق الطلبة في أكثر من معهد في وقت واحد قبل التقديم.

-يكتب ولي أمر الطالب إقرارا يفيد بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًا إلا بعد ظهور النتيجة الرسمية المعتمدة من المنطقة التابع لها قبل التقديم.

-لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا فى المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي قبل التقديم.

-كشف طبي معتمد من التأمين الصحي الولد أو البنت من الأمراض المعدية قبل التقديم.

-أصل شهادة الميلاد مميكنة كمبيوتر قبل التقديم.



المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال الأزهري 2023



-قبل التقديم يجب إحضار كشف طبي معتمد من التأمين الصحي يفيد بخلو الولد أو البنت من الأمراض المعدية.

-أصل شهادة الميلاد مميكنة كمبيوتر.



الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023-2024



-أصل بطاقة ولى الأمر للإطلاع عليها و3 صور لها.

-4 صور من شهادة ميلاد الطالب.

-5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

-4 صور شخصية حديثة 4×6.

-تقديم طلب التحاق مدموغ.



الجدير بالذكر أنه في حالة عدم استكمال ملف الطالب خلال أسبوعين من قبوله، يعتبره قيده ملغي.



رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023



-يجب الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي: اضغط هنـــــــــا

-اختيار المرحلة المراد التقديم بها (رياض أطفال – الصف الأول الابتدائي)

-رفع الصور والمستندات المطلوبة

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