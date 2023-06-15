رابط بوابة الأزهر لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024

ارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، عن رابط بوابة الأزهر لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الأشهر "جوجل"، من قبل أولياء الأمور الراغبين في التحاق أبنائهم بالأزهر الشريف، والتقديم في رياض أطفال الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023/2024، تمهيدًا لإتمام عملية التحاق أبنائهم وبناتهم بالمعاهد الأزهرية العامة والنموذجية في الأزهر الشريف.

وأعلن قطاع المعهد الأزهرية، في وقت سابق، عن فتح باب القبول للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري، على مستوى المعاهد الإبتدائية الأزهرية بمختلف أنواعها، خاصة أن الأزهر يتيح تسجيل بيانات أبناء أولياء الأمور من الطلاب بشكل إلكتروني.

رابط بوابة الأزهر لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

وقالت بوابة الأزهر الالكترونية، إنه قريبًا سيتم فتح باب التقدم للمعاهد الأزهرية لبداية مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وإعلان شروط الاتحاق والتقدم الكترونيًا عبر موقع التنسيق المعد لذلك وبوابة الأزهر.

وأتاح الأزهر الشريف التقديم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، عبر الرابط التالي (من هنا).

ويُتاح التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر لمدة شهر إلكترونيا، على أن يتم مد هذه الفترة حال وجود إقبال شديد كما هو المتبع كل عام.

وجاءت شروط القبول للتعليم الأزهري كما هي متعارف عليها كل عام كالآتي:

- سن القبول في الرياض للنموذجي أربع سنوات وللأزهر العام ثلاث سنوات ونصف.

- سن القبول للصف الأول النموذجي ست سنوات وللأزهر العام خمس سنوات ونصف.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

وبعد انتهاء مدة قبول الطلبات بالمعاهد المختلفة، تقوم لجنة بترتيب أسماء المتقدمين حسب أعمارهم في أول أكتوبر 2023 م فيما بينهم الأكبر سنا ثم الأصغر سنا وعند التساوي في السن يفضل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة ثم الأقرب سكنًا.

ومن المقرر خلال أيام، الإعلان عن جميع الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بعد أن يعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد، بدء عملية التقديم خلال أيام.