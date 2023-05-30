مع اقتراب انتهاء العام الدراسي الحالي 2022-2023 بدأ أولياء الأمور في البحث عن موعد وتفاصيل تقديم رياض اطفال تجريبى 2023 / 2024 للاستعداد للعام الدراسي الجديد لابنائهم.

تقديم رياض اطفال تجريبى 2023 / 2024

في هذا التقرير نعرض لكم موعد وتفاصيل تقديم رياض اطفال تجريبى 2023 / 2024 وفق ما اعلنته وزارة التربية والتعليم، وكذلك الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال.

يبدأ تقديم رياض اطفال تجريبى 2023 / 2024 من الخميس 1ونيو على أن يستمر التقديم لمدة شهر، ويكون التقديم الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني

في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

موقع التقديم رياض اطفال تجريبي

يكون التقديم من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الموجود في هذا الرابط

https://emis.gov.eg/

بعد فتحة الصفحة يجب اختيار

انشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة

ثم اختيار انشاء حساب جديد

يجب على ولي الأمر إدخال البيانات الأساسية من واقع بطاقة الرقم القومي وبيانات التواصل من واقع محل السكن الحالي

تسجيل البيانات الاساسية من واقع بطاقة الرقم القومي

الإسم الأول

إسم الوالد

اســم الجد

اللقب / العائلة

الرقم القومي

تاريخ الميـلاد

محافظة الميلاد

النــــوع

بيانات التواصل مع ولي الامر

رقم الموبايل

التليفون

البريد الالكترونى

محافظة العنوان

الوظيفــة

العنوان بالتفصيل

ادخل كلمة المرور

يجب مراعاة أن لا تقل كلمة المرور عن 8 حروف وأن تحتوي على حروف وأرقام وأن يكون أحد الأحرف كبير Capital

الضغط على تسجيل

بعد تسجيل الحساب

يكون على ولي الأمر تسجيل الرغبات بالنسبة للمدارس المتاحة، مع العلم أن الأولوية للمدارس القريبة من محل الإقامة.

ثم حفظ البيانات.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال

-شهادة ميلاد حديثة للطفل وصورة منها.

ـ صورة سارية لبطاقة الرقم القومي لـكل من الأب والأم.

ـ 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

ـ وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

ـ حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

ـ في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.

- حافظة بلاستك.