ارتفعت معدلات بحث أولياء الأمور والطلاب عن شروط دخول مدارس 2023-2024 وهي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للاستعداد للعام الدراسي القادم بعد انتهاء العام الجاري وتجهيز الأوراق المطلوبة والاستعدادات اللازمة للتقديم



شروط دخول مدارس 2024-2023 stem



خلال التقرير التالي نعرض شروط دخول مدارس 2024-2023 stem وخطوات التقديم بمجرد فتح الباب على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.



شروط دخول مدارس stem هي



- أن يكون الطالب مصرى الجنسية

- ألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10 عن 18 عامًا

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي

- أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي

ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)

- أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي

ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).



التقدم لمدارس المتفوقين stem



تكون إجراءات التقدم للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة كالتالي ..

طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع تسليم المستندات التالية:

- 2 صورة شخصية للطالب.

- صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم



أماكن مدارس المتفوقين stem

- مدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا أكتوبر للبنين

- مدرسة المتفوقات المعادي للبنات

وتوجد فروع مدارس المتفوقين في محافظات “الاسكندرية، الدقهلية ، أسيوط، كفر الشيخ ، الإسماعيلية، البحر الأحمر ، الأقصر ، الغربية ، المنوفية”.

