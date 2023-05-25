رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 وجدول الامتحانات

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ الإثنين 12 يونيو 2023.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

ويعرض موقع “الدستور” لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 وخطوات الاستعلام.

يُتاح الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموجود هنا.

عندما تفتح الصفحة تظهر رسالة مكتوب فيه تنويه: متاح الآن إطلاع طلاب شهادة الثانوية العامة على رقم جلوس الطالب ولجنة الإختبار التابع لها.

ثم يجب تسجيل دخول الطالب من أجل الاستعلام عن رقم الجلوس الخاص به ولجنة الاختبار التابع لها.

ويكون تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.

ثم يتم تحميل النسخة الإلكترونية من أرقام جلوس الثانوية العامة وطباعتها.

مع العلم أنه رغم الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الا أن الطلاب يجب أن يتسلموا بطاقات أرقام جلوسهم من خلال المدرسة ويكون ذلك ببطاقة الرقم القومي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات الثانوية العامة بداية من الاثنين 12 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع وهي..

الاثنين 12 يونيو 2023



امتحان مادة التربية الدينية

ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.



الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف





ثم تُستكمل امتحانات المواد الأخرى

- الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات



الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

إجازة عيد الأضحى خلال امتحانات الثانوية العامة 2023

يكون موعد عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو وتبدأ إجازته من الثلاثاء 27 يونيو 2023 ويكون طلاب الثانوية العامة قد بدأوا امتحاناتهم بالفعل لذلك حددت وزارة التربية والتعليم إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة كالتالي.

تبدأ اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة من الثلاثاء 27 يونيو 2023 حتى السبت 1 يوليو 2023، ويستكمل الطلاب امتحاناتهم بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.