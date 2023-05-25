قبل امتحانات الثانوية.. وكيل "تعليم مطروح" يتفقد استراحات المعلمين بإدارة العلمين

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولة تفقدية لمتابعة مدى جاهزية الاستراحات الحكومية التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية، والشهادة الثانوية بمدينة العلمين، وذلك بحضور سحر الحناوي مدير الإدارة التعليمية.

ووجه وكيل وزارة التعليم بمطروح، مشرف الاستراحات الحكومية بتذليل أي عقبات على وجه السرعة لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك وأيضا تطبيقا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

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