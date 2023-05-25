بدء العد التنازلى على امتحانات الثانوية العامة 2023

بداية من 12 يونيو القادم تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام الميلادي 2022-2023 وسط ترقب شديد من الطلبة وأولياء الأمور .

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الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى :



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ شهور مضت وحسب الخطة الزمنية التي نشرتها للعام الدراسي 2022-2023 فإن طلاب الثانوية العامة على موعد لأداء الأمتحانات الخاصة بنهاية العام يوم 12 يونيو المقبل وبذلك يفصلنا عن موعد الامتحانات 18 يوم حيث تكون أولى الامتحانات خاصة بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية .





جدول امتحانات الثانوية العامة 2023



الإثنين 12 يونيو

امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية



والثلاثاء 13 يونيو

امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء



الأحد 18 يونيو:

اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو :

اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو :

الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.





الأحد 2 يوليو :

مادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.



الثلاثاء 4 يوليو

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة



الخميس 6 يوليو:

اللغة الأجنبية الأولى



الأحد 9 يوليو :

الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية



الثلاثاء 11 يوليو:

الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة



الخميس 13 يوليو 2023:

الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية



عدد أيام إجازة عيد الأضحى لطلبة الثانوية العامة

و من جانبها أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل الطلاب على 6 أيام إجازة حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو