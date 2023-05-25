الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء العد التنازلى على امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات
لجان امتحانات

بداية من 12 يونيو القادم تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام الميلادي 2022-2023 وسط ترقب شديد من الطلبة وأولياء الأمور .

 

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العد التنازلي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2023


الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى :

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ شهور مضت وحسب الخطة الزمنية التي نشرتها للعام الدراسي 2022-2023 فإن طلاب الثانوية العامة على موعد لأداء الأمتحانات الخاصة بنهاية العام يوم 12 يونيو المقبل وبذلك يفصلنا عن موعد الامتحانات 18 يوم حيث تكون أولى الامتحانات خاصة بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية .



جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 


الإثنين 12 يونيو 
امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية

والثلاثاء 13 يونيو 
امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء

الأحد 18 يونيو:
اللغة العربية 

لطلاب الثانوية العامة.. أكلات صحية تساعدك على التركيز

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر وزارة التربية والتعليم

الثلاثاء 20 يونيو :
اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو :
الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.


الأحد 2 يوليو :
مادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 4 يوليو 
امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة

الخميس 6 يوليو:
اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو :
الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 11 يوليو:
الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة

الخميس 13 يوليو 2023:
الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية

عدد أيام إجازة عيد الأضحى لطلبة الثانوية العامة 

و من جانبها أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل الطلاب على 6 أيام إجازة حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو 

امتحانات الثانوية العامة 2023 موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجازة عيد الأضحى

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