رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 والبريد الإلكتروني الموحد

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا وأيضًا في المدارس بالمجان، ليتمكن الطلاب من دخول امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ يوم 12 يونيو المقبل للمواد التي لا تضاف للمجموع، و18 يونيو للمواد الأساسية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وفر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، ويستطيع الطلاب الحصول عليه بالدخول عبر الرابط التالي: من هنا.

ثم كتابة البريد الإلكتروني الموحد وأيضا الرقم السري، وخلال دقائق سيصل الطالب إلى رقم الجلوس الذي يتضمن اسم الطالب وأيضا اللجنة التي سيؤدي فيها الامتحان وموقعها.

رابط الحصول على البريد الإلكتروني الموحد

يحتاج طلاب الصف الثالث الثانوي لعنوان البريد الإلكتروني الموحد للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة وكذلك استخدموه في كتابة استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات، ويستطيع الطلاب الحصول عليه من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم او الضغط على الرابط التالي من هنا.

وبعد ذلك سيقوم طالب الصف الثالث الثانوي بوضع الرقم القومي المكون من 14 رقما، بالإضافة إلى كود الطالب، ومن ثم يضغط على تسجيل دخول، سيتطلب منك وضع رقم الموبايل وعنوان بريد آخر، بالإضافة إلى الرقم السري الجديد، بعد ذلك ستتمكن من الدخول ومعرفة البريد الإلكتروني الموحد.

وبعد الحصول عليه قم بالرجوع إلى موقع وزارة التربية والتعليم ووضعه لتتمكن من الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي، ويمكن طباعة رقم الجلوس من أجل دخول لجنة الامتحانات.

ووفرت وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب ك نسخة من رقم الجلوس في المدرسة على الطالب الذهاب إلى المدرسة التابع لها، من أجل استلامه.