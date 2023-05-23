نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023 بمحافظة الفيوم

ينتظر العديد من طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الفيوم، موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الترم الثاني، خصوصًا بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي، وأصبح هذا السؤال هو محط اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم بعد انتهاء الامتحانات .

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عن ظهور نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي، وسوق تظهر على موقع مديرية التربية والتعليم الفيوم، وذلك تسهيلًا للطلاب ولكي يتعرف كل طالب النتيجة في أسرع وقت.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

ويمكن لجميع الطلبة مرحلة الصف السادس الابتدائي في محافظة الفيوم متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم، حيث يتم نشر نتيجة الترم الثاني 2023 للصف الصف السادس الابتدائي بعد أن يتم اعتمادها من محافظ الفيوم، عبر الرابط التالي: http://fymedu.online

وكان قد بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، شكاوى 17 مواطنًا بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عُقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لشكاوى عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بشأن توفير معاش تكافل وكرامة لهم، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ببحث إمكانية توفير معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات المستحقة، تعينهم علي مطالب الحياة، وتحسين الظروف المادية والمعيشية لهم ولأسره.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع رئيس فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث إمكانية توفير عدد من المشروعات للأسر الأولى بالرعاية خاصة بالمناطق والقري الأكثر احتياجًا.

واستجابة لمطلب عدد من المواطنين بشأن الحصول على فرصة عمل تعينهم على إعالة أسرهم، وتحسين مستوى معيشتهم، وجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص، مع مراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية.