الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تتيح البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات الالكترونية لطلاب المدارس وكذلك للمعلمين ، وتأتي البوابة في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة الخدمات التي تقدمها للمواطنين تسهيلًا عليهم ، وهو ما تقوم به البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم مع الطلاب والمعلمين، وتعرض الدستور في التقرير التالي خدمات البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم وكيفية الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة عبر موقع الوزارة. 

رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم

يستطيع الطلاب الحصول على العديد من الخدمات التعليمية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم ويمكنهم الدخول إليها مباشرة عبر الرابط التالي من هنا.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر وزارة التربية والتعليم

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 ، ومن الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية وبها البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، خدمة الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة ، و بوابة مركز المعلومــات ، نتيجة ابناؤنا فى الخارج ، منصة التقدم لإمتحانات الثانوية العامة - الاعدادية ، انشاء الحساب الموحد ، منصة انا المعلم ، سداد المصروفات اونلاين ، منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية. 

رابط استخراج ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

يستطيع الطلاب الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم ، أو الضغط مباشرة على الرابط التالي هنا. ثم أدخل البريد الإلكترونى المدرسى الموحد وسجل الدخول، واضغط على أيقونة الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة، يظهر أمامك رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجاري، والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.

ومن أهم الخطوات للحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة أن يكون لدى الطالب البريد الإلكترونى الموحد ويمكنه الحصول عليه بالدخول عبر الرابط التالي هنا، اختر أيقونة حساب الطالب، ادخل الرقم القومي وكود الطالب، اضغط على التحقق من البيانات، بعد التحقق من البيانات اضغط على إنشاء حساب، ثم اختر إرسال كود التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني، أدخل الكود للحصول على البريد الإلكتروني الموحد.

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