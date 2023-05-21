جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 ونظام الاختبارات

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 في فبراير الماضي، وأعلنت الوزارة على صفحتها الخاصة على منصة السوشيال ميديا فيس بوك، وحددت الوزارة مع اعتمادها جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي نظام الامتحانات وعملية التصحيح، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

جدول امتحانات ثانوية عامة 2023

تنطلق امتحانات ثانوية عامة 2023 وفق الجدول الذي أعلنته الوزارة يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 بالمواد التي لا تضاف للمجموع، بينما تبدأ امتحانات ثانويه عامه للمواد الأساسية يوم 18 يونيو .

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي كالتالي:

الأحد 18 يونيو اللغة العربية .

الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية .

الأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة .

الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى .

الأحد 9 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

نظام امتحانات ثانوية عامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم نظام الامتحانات ومواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، لتكون بنظام الأوبن بوك، ويتم توزيع كتيب المفاهيم ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، وأن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما أكدت الوزارة أنه نظام التعريب مستمر هذا العام، وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وأوضحت الوزارة أن نظام امتحانات ثانوية عامة سيكون بها عدد الأسئلة مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.