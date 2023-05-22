الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر وزارة التربية والتعليم

طلاب
طلاب

وفرت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس الثانويه العامه 2023 عبر منصتها الالكترونية منذ 18 مايو الجاري كما وفرتها في المدارس المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وأرقام جلوس الثانويه العامه هو السبيل الوحيد أمام الطلاب لدخول الامتحانات ، لذا يحرص الطلاب على البحث عنها قبل بداية الامتحانات المقرر عقدها في 12 يونيو المقبل للمواد التي لا تضاف للمجموع، و 18 يونيو المقبل للمواد الأساسية ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أرقام جلوس الثانويه العامه 2023 . 

ماهو البريد الالكتروني الموحد علي منصة office365

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي  الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2023 ، من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك ،ولكن لابد أن يكون الطالب حصل على البريد الالكتروني الموحد، والذي استخدمه طلاب الثانويه العامه لكتابة استمارة الصف الثالث الثانوي ويمكن الحصول عليه من خلال الدخول  عبر بوابة إنشاء الحساب الموحد أو اضغط مباشرة على الرابط التالي هنا.

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رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الترم الثاني بالرقم القومى

ثم اختر أيقونة حساب الطالب، ادخل الرقم القومي وكود الطالب، اضغط على التحقق من البيانات، بعد التحقق من البيانات اضغط على إنشاء حساب، ثم اختر إرسال كود التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني، ثم أدخل الكود للحصول على البريد الإلكتروني الموحد.

أرقام جلوس الثانوية العامة  2023

بعد الحصول على البريد الالكتروني الموحد يستطيع طلاب الثانويه العامه الحصول على ارقام جلوس الثانويه العامه 2023، باتباع الخطوات التالية: 

 أولًا بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على رقم جلوس الثانوية العامة ، أو اضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا ، قم بإدخال البريد الإلكترونى المدرسى الموحد  والذي حصل عليه طلاب الثانويه العامه من قبل وقت تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي ، وسجل الدخول، ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن ارقام جلوس الثانويه العامه 2023، وسوف يظهر أمامك رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجاري، والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.

 

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جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 ونظام الاختبارات

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