نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني

من المنتظر أن تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي خلال هذه الأيام بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق، واعتمادها من محافظ القاهرة، بعد أن أنهى طلاب 6 ابتدائي امتحاناتهم من عدة أيام وفق الموعد المحدد الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لامتحانات سنوات النقل .

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

ويستطيع أولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال خطوات بسيطة تعرضها الدستور في التقرير التالي.

توفر البوابة التعليمية القاهرة نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس لجميع طلاب مدارس محافظة القاهرة ، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

لابد من الدخول أولا على رابط البوابة التعليمية القاهرة أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

، ثم قم باختيار نتائج سنوات النقل ، ثم سجل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد أو رقم الجلوس، وحدد المرحلة الدراسية لابتدائي « نتيجة الصف السادس الابتدائي » ، والعام الدراسي 2022/2023، الفصل الدراسي الثاني، ثم حدد الصف الدراسي ، واضغط على عبارة عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات بعد اعتمادها من محافظ القاهرة .

بوابة نتائج التعليم الاساسي

توفر بوابة نتائج التعليم الاساسي لمحافظة القاهرة مع نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الرابع الابتدائي و نتيجة الصف الخامس الابتدائي وأيضا سنوات النقل بالمرحلة الاعدادية و نتيجة الشهادة الاعدادية .

كما توفر بوابة نتائج التعليم الاساسي البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة والتي تشمل كافة مدارس المحافظة ، العديد من الخدمات للطلاب في محافظة القاهرة منها أسماء أوائل الشهادة الاعدادية قبل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية وعقب اعتمادها من محافظ القاهرة ، وكذلك استخراج بيان نجاح ، والتقديم لرياض الأطفال ، والتحويلات المدرسية ، كما تستقبل طلبات الالتحاق بمرحلة رياض أطفال للطلاب من سكان محافظة القاهرة فقط .