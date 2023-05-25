الخميس 25 مايو 2023
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مصر

الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي

جريدة الدستور

يشغل أذهان الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم خلال هذه الفترة معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي، وذلك بالتزامن مع البدء في العد التنازلي لامتحانات نهاية العام الحالي الدراسي 2022 /2023، طبقا للجدول الذي قام باعتماده، الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، بمناشدة طلاب الثانوية العامة وذلك بضرورة الحضور لمدارسهم للقيام باستلام جميع أرقام الجلوس الخاصة بهم؛ وذلك نظرًا لأهميتها، مؤكدة أن هناك أعداد كبيرة من الطلبة تسلموا أرقام جلوسهم من خلال “بطاقة الرقم القومي” الخاص بهم.

وأوضحت الوزارة، أن كافة بطاقات الجلوس الخاصة بطلبة الثانوية العامة قد تم تسليمها للمديريات في كافة المحافظات، لتسليمها للطلبة قبل ميعاد انعقاد الامتحانات، منوها إلى أن جميع البيانات الخاصة بطلبة الثانوية العامة تكون جاهزة ويتاح للطلاب استلامها خلال أي وقت.

ولفتت وزارة التعليم، إلى أن يكون الموعد الرسمي لانطلاق جميع امتحانات الشهادة الثانوية وهو يوم 12 يونيو 2023 المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسوف تبدأ الامتحانات في المواد الغير مضافة إلى المجموع، وتستمر طبق الترتيبات المعدة بجدول الامتحانات.

وتستعرض “الدستور” جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي خلال العام الحالي، والتي يتزامن معها عيد الأضحى المبارك.

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بدء العد التنازلى على امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

  • يوم 12 يونيو 2023 القادم في مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية.
  • ويوم الثلاثاء 13 يونيو في مادتي الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأحد 18 يونيو 2023 مادة اللغة العربية.
  • ويوم الثلاثاء 20 يونيو القادم اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الأحد 25 يونيو القادم امتحان مادة الجغرافيا لطلبة الشعبة الأدبية.
  • ويحصل الطلاب على إجازة “عيد الأضحى المبارك” من يرم 27 يونيو 2023 حتى يون 1 يوليو 2023.
  • يوم الأحد 2 يوليو 2023 مادة التاريخ لطلبة الشعبة الأدبية.
  • ويوم الخميس 6 يوليو مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • الأحد 9 يوليو 2023،  مادة علم النفس والاجتماع لطلبة الشعبة الأدبية.
  • يوم الخميس 13 يوليو 2023، وهو امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية.
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