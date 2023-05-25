أولياء الأمور في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة: "راحة مؤقتة"

تواجد عدد من أولياء الأمور بمحيط لجان مدارس الشهادة الإعداديه بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، في انتظار خروج أبنائهم من اللجان، بعد تأدية الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعيه اليوم الخميس.

وانطلق صباح اليوم، الامتحان مادة الدراسات الاجتماعيه لطلاب الشهادة الاعدادية بالجيزة، بمدرسة المستقبل، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر لمدة ساعتين.

واستقبل عدد من أولياء الأمور أخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية لأبنائهم بفرحة شديدة، بأنه سيحصلون على راحة بمجرد خروج أبنائهم من اللجان. وتقول عفاف محمد، إن جميع أولياء الأمور يتمنون أن يكون امتحان مادة الدراسات الاجتماعيه خير ختام لامتحانات الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أنه العام الدراسي الحالي كان شديد الصعوبة على الطلاب وذويهم ما يجعل أولياء الأمور أيضًا في انتظار انتهاء الامتحانات.

وأوضحت أمنية حسين، إحدى أولياء الأمور، أن إجازة نهاية العام هي مجرد راحة مؤقتة لبداية مرحلة جديدة مع أبنائهم في الثانوية، والتي تمثل أهمية كبيرة وتحديد مصير بالنسبة للطلاب، ما يتطلب فيها تركيز أكبر وأكثر.

أضافت عبير محمد، إحدى أولياء الأمور، أن أولياء الأمور كانوا بانتظار انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي أكثر من الطلاب أنفسهم، خاصة وأن أولياء الأمور يبذلون قصارى جهدهم من أجل توفير كافة سبل الراحة لنجاح أبنائهم، مؤكدة على إجازة نهاية العام هي مجرد راحة مؤقتة للبدء سريعا في مرحلة جديدة وهي مرحلة الثانوية العامة.