أبرزها STEM.. تفاصيل زيارة لجنة «تعليم النواب» لـ6 مدارس بكفر الشيخ

واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د.سامي هاشم جولتها التفقدية بمحافظة كفر الشيخ، حيث شهدت اليوم زيارة عددا من المدارس.

وتفقد الوفد البرلماني المدرسة الدولية الرسمية للغات، بمشاركة محمد عبد الله، مدير مديرية تعليم كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية وممثلين عن المحافظة، وعدد من أعضاء البرلمان عن كفر الشيخ.

وقام الوفد البرلماني بتفقد الفصول والعيادة الطبية والمعامل ولقاء المعلمين بالمدرسة التي بدأت أعمالها في العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وتبدأ الدراسة بها من kg1 وحتى الصف الرابع الابتدائي.

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، أن أي وكيل وزارة في التربية والتعليم يجب أن يبسط سلطته على كافة المؤسسات التعليمية داخل المحافظة الموجود بها.

وأشار إلى أهمية هذا النوع من التعليم، لأنه يلبي احتياجات الطبقة المتوسطة، من حيث تبعيته للوزارة وبمصروفات أقل عن المدارس الدولية الخاصة.

وأكد الدكتور محمد الحمامي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم يجب أن يكون لها اليد العليا في وضع المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن المناهج من المؤسسة، ولكن يتم اعتمادها من خلال الوزارة.

ودعا اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، إلى ضرورة أن يكون هناك موجهين مختصين لهذه المدارس من خلال وزارة التربية والتعليم.

كما تفقد وفد اللجنة، مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ "STEM"، والتي تضم ٣٧٨ طالبا من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد مسؤولو المدرسة والطلاب أن هناك حاجة لبعض الأدوات لمساعدتهم في الأبحاث والتجارب التي يقومون بها، فضلا عن مشكلات تكاليف بعض الأبحاث في المركز القومي للبحوث وغيره من الجامعات.

وفي هذا الصدد وجه الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، بفتح قنوات التعاون مع جامعة كفر الشيخ بدون أي مقابل، مطالبا الدكتورة منى عبد العاطي، وكيل اللجنة، بمتابعة توقيع بروتوكول التعاون بين المدرسة والجامعة.

وأشاد حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بالأفكار التي يعمل عليها الطلاب داخل مدارس STEM، مطالبا بضرورة أن تخرج هذه الأفكار للنور:"بقاء هذه الأفكار داخل المدرسة بدون تطبيق عملي "حرام"، مشددا على أهمية التنسيق مع رجال الأعمال والصناعة لترجمة هذه الأفكار والاستفادة منها لصالح الدولة المصرية.

وأكدت رشا كليب، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أهمية الأفكار التي يقوم بها الطلاب في خدمة المجتمع، لاسيما وأن بعضها يمثل أهمية كبيرة مثل تحلية المياه لمواجهة العجز المائي.

من جهتها أكدت سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بضرورة أن تتبنى الدولة مثل هذه المشروعات والترويج لها، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تقديم الدعم اللازم.

فيما أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، بأهمية تسجيل براءات اختراع لأفكار الطلاب، مشيرا إلى أن قانون دعم المبتكرين يتضمن عدد كبير من التسهيلات والامتيازات.

ووجه التحية للطلاب الدارسين، قائلا: انتم علماء المستقبل، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة إشكالية مسار هؤلاء الطلاب في استكمال التعليم، لاسيما بعد شكاوى الطلاب من تراجع عدد المنح المقدمة من بعض الجامعات.

فيما دعت الدكتورة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أهمية العمل على التوجيه الأكاديمي للطلاب في الالتحاق بكليات يمكن من خلالها الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم على الإبداع في جميع المجالات.

وأشادت الدكتورة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، بالطفرة التعليمية التي تشهدها مدرسة STEM، مشيرة إلى أنها تعد وتجهز علماء للمستقبل.

ودعت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم، إلى أهمية الاستفادة من هذا النمط التعليمي لصالح البحث العلمي، لاسيما في ظل وجود طلاب ذات كفاءة عالية ولديهم قدرات إبداعية تحتاج لاستغلالها.

وتضمن جدول الزيارة أيضا تفقد مدرسة التربية الفكرية بكفر الشيخ، والتي تضم قسمين خارجي وداخلي، حيث أن الداخلي يوفر إعاشة كاملة للطلاب على مدار ٥ أيام أسبوعيا.

وتابع الوفد البرلماني بعض الأنشطة الطلابية داخل المدرسة، والاستماع للمشرفين والمعلمين والتأكيد على دعم هذا النوع من التعليم الذي يستهدف شريحة مهمة من المجتمع المصري.

وتفقد الوفد البرلماني مدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي، مدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات، حيث تم الاستماع لعروض طلابية لاستقبال أعضاء مجلس النواب.

واختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب زيارتها محافظة كفر الشيخ بتفقد مدرسة الثانوية الزراعية المشتركة، وتم تفقد الأقسام الإنتاجية داخل المدرسة.

وشدد أعضاء مجلس النواب، على ضرورة عمل الدعايا اللازمة للمنتجات، لاسيما وأنها تتمتع بجودة عالية، فضلا عن سعرها المنخفض مقارنة بالأسواق، حيث أن هذه المنتجات تساهم في زيادة دخل المدارس.