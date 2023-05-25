"التعليم": مدارس "ستيم" هى درة التاج للتعليم المصرى ومشكلتها التمويل

قال الدكتور محمد عطية، مسئول قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الإدارة المركزية للمصروفات مسئولة عن المدارس الرسمية الدولية والمدارس الدولية ومدارس "ستيم".

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس: "مدارس ستيم هي درة التاج للتعليم المصري، والمشكلة التي تواجهها بالنسبة للتمويل وحافز المعلمين".

وتابع: "هناك دول عربية نهجت نهج الدولة المصرية في نظام "ستيم"، وأصبح هناك استقطاب للمعلمين المصريين نظرًا لارتفاع المرتبات، بعد تدريبهم"، مؤكدًا أن الإتاحة والعجز واستغلال الموارد، هي أبرز المشكلات التي تواجه التعليم في مصر.