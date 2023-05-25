الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد تكرم مديرى مدارس أوائل الشهادة الإعدادية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كرّمت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم، مديري مدارس أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ وذلك بنادي المعارف الرياضي للعاملين بالتربية والتعليم ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام، ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وحنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص، والسيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن تعليم بورسعيد حقق إنجازًا غير مسبوق بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء أداء الامتحانات بيوم واحد فقط، لافتة إلى أن الفضل في ذلك يرجع للتصحيح المميكن للورقة الامتحانية بنظام البابل شيت.

وأضافت الدكتورة هالة عبدالسلام أن محافظة بورسعيد تنفرد بتحقيق الصدارة على محافظات الجمهورية كونها أول محافظة تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3% عقب اعتمادها من محافظ بورسعيد أمس في احتفالية ضخمة تم من خلالها تكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

ووجّهت وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لجميع مديري المدارس المحتفى بهم لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي وصولًا لتتويج طلاب مدارسهم وفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية متمنية لهم دوام التقدم والرقي.

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إعدادية الامتحانات التعليم الخاص التربية والتعليم البابل شيت

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