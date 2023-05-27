كل ما تريد معرفته عن تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024

يبحث أولياء الأمور فى جميع محافظات مصر عن موعد تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد والأوراق المطلوبة للتقديم وما هو الرابط المخصص لتقديم رياض الأطفال لهذا العام، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقدم للإلتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات) سيكون إلكترونيا، ونستعرض لكم فى السطور التالية جميع التفاصيل الخاصة بتقديم رياض الأطفال.

موعد تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

ووجهت أولياء الأمور الراغبين فى التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكترونى بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30.

رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط: (من هنا).

شروط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

وأشارت الوزارة إلى ضرورة ألا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، موضحة أنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

كما أوضحت الوزارة أنه خلال فترة التقدم الالكترونى يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الالكترونى بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.

المستندات المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023-2024

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

صورة سارية لـ البطاقة الشخصية الأب والأم.

8 صور شخصية مقاس 4×6.

وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

في حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة.

حافظة بلاستك.