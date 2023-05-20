موعد بدء تقديم رياض الأطفال 2023 والمستندات المطلوبة محور اهتمام العديد من أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم في المدارس ( الحكومية، التجريبية) في العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يترقب الجميع تفعيل رابط التقديم في كافة محافظات الجمهورية والذي يتم بشكل إلكتروني لضمان الشفافية في الاختيار.

موعد بدء تقديم رياض الأطفال 2023

يبدأ تفعيل راوابط كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 حيث تبدأ تلقي طلبات الإلتحاق بالمدارس (الحكومية والتجربيبي) من خلال المواقع الإلكترونية للمديريات بالمحافظات حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 لمدة 30 يوم فقط وفقا لتعليميات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويتم تلقي الطلبات طوال الـ 24 ساعة بشكل إلكتروني حيث يمكن لولي الأمر إتباع كافة الخطوات الإلكترونية وإدخال البيانات اللازمة عن الطالب وولة أمره ومحل سكنة ومحافظة الإقامة حيث يتم استبعاد أى طلبات تتم عقب انتهاء الموعد المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المستندات المطلوبة للتقديم في مرحلة kg1

يتم تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية للإلتحاق بمرحلة kg1 خلال العام الدراسي المقبل 2023 - 2024 عبر الموقع الإلكتروني والتي تتكون مما يلي:-

استمارة التقديم المطبوعة من موقع مديرية التربية والتعليم والتي بها الموافقة على الالتحاق بالمدرسة.

شهادة ميلاد الطالب مميكة وصورة منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب سارية.

عدد 8 صور شخصية بخلفية بيضاء حديثة للطالب مقاس 4*6.

إيصال مرافق باسم الأب أو جد الأب.

صورة من عقد الإيجار أو تمليك العقار محل سكن الطالب والأصل للاطلاع عليه.

في حالة وفاة الأب يتم تقديم صورة من شهادة الوفاة والأصل للاطلاع عليها.

في حالة وفاة الأب أو طلاق الأبوين يتم إحضار ما يفيد حق الولاية التعليمية.

ختم بالبطاقة الصحية المرفق بملف التامين الصحي.

طابع الصحة بدفتر التامين الصحى.

حضور الطالب وولى أمره عند تسليم أوراق التقديم للمدرسة.

اجتياز الطالب اختبار القبول الذي تعده المدرسة للطلاب الجدد.

حافظة بلاستيكية.

تقدم كافة الأوراق في موعد بدء تقديم رياض الأطفال 2023 عقب إعلان أسماء المقبولين رسميا سواء في المرحلة الأولى أو الثانية.

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