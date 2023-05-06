السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أهم 6 معلومات عن التقديم فى رياض الأطفال لعام 2023

رياض الأطفال
رياض الأطفال

يتسائل عدد كبير من أولياء الأمور عن موعد الإعلان عن فتح التقديم والتسجيل في مرحلة رياض الأطفال لعام 2023، وتستعرض "الدستور" أهم 6 معلومات عن التقديم في رياض الأطفال لعام 2023.

1- يتم إتاحه ربط التقديم في أول شهر يونيو، حتى آخر يونيو، ويمتد إلى نصف شهر يوليو.

2- تقوم كل محافظة بإعلان رابط للتقديم خاص بها، كما يمكن التقديم من خلال الرابط الموحد لوزارة التربية والتعليم.

3- سن التقديم بيبدأ من خمس سنوات حتى ست سنوات إلا يوم.

4- قبول الطلاب المتقدمين يكون حسب السن، والأولوية للأكبر سنًا، وليس بأسبقية التسجيل والتقديم.

5- يتم احتساب سن الطالب في أول أكتوبر من عام التقديم.

6- إعلان نتيجة التنسيق تتم بعد انتهاء فترة التقديمات. 
 

الأكثر قراءة

المفوضية السامية للاجئين: الهجمات المسلحة فى الكونغو تدفع الملايين للنزوح القسرى

أسعار مواد البناء فى مصر.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 6-5-2023

عنبة يكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركته فى مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"

ألمانيا تتعهد بدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب

أصالة من حفل بحيرة القاهرة: "مقدرش أنكر فضل مصر عليا"

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة ومصابين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر