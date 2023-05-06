أهم 6 معلومات عن التقديم فى رياض الأطفال لعام 2023

يتسائل عدد كبير من أولياء الأمور عن موعد الإعلان عن فتح التقديم والتسجيل في مرحلة رياض الأطفال لعام 2023، وتستعرض "الدستور" أهم 6 معلومات عن التقديم في رياض الأطفال لعام 2023.

1- يتم إتاحه ربط التقديم في أول شهر يونيو، حتى آخر يونيو، ويمتد إلى نصف شهر يوليو.

2- تقوم كل محافظة بإعلان رابط للتقديم خاص بها، كما يمكن التقديم من خلال الرابط الموحد لوزارة التربية والتعليم.

3- سن التقديم بيبدأ من خمس سنوات حتى ست سنوات إلا يوم.

4- قبول الطلاب المتقدمين يكون حسب السن، والأولوية للأكبر سنًا، وليس بأسبقية التسجيل والتقديم.

5- يتم احتساب سن الطالب في أول أكتوبر من عام التقديم.

6- إعلان نتيجة التنسيق تتم بعد انتهاء فترة التقديمات.

