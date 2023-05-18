لا يقل عن 4 سنوات.. الأوراق المطلوبة والخطوات لتقديم رياض الأطفال

يهتم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن الأوراق المطلوبة للتقديم رياض الأطفال، والبحث عن الخطوات التي يجب اتباعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك مع اقتراب بدء التقديمات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023- 2024 بالتحديد رياض الأطفال.

ومن المفترض ألا يقل سن المتقدم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية عن 4 سنوات في 2022/10/1، ويكون للأكبر سناً فالأقل من المتقدمين وذلك طبقًا للكثافة المتاحة بالروضة، وذلك لقبول الطفل الذي يقدم له والديه للالتحاق برياض الأطفال.

ويرصد "الدستور" الاوراق المطلوبة والخطوات التي يجب اتباعها لتقديم رياض الأطفال، في سياق السطور التالية.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال

طباعة استمارة التقدم الإلكترونية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 أثناء التقديم وذلك بعد فتح باب التقديم. أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة وصور منها. صورة البطاقة الشخصية الأب والأم وتكون سارية. 8 صور شخصية مقاس 4×6. وصل ماء أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب. ـ صورة عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع عليه. ختم البطاقة الصحية الموجودة في ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية علي دفتر التأمين الصحي علي حسب سنة ميلاد الطفل وصوره منها وذلك من التأمين الصحي. حضور الأب لتقديم الأوراق عند القبول والطفل وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم. في حالة الطلاق تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم. تقديم شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة. حافظة بلاستك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم من المفترض أن تعلن عن التفاصيل الكاملة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023-2024 والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل، وشروط التقديم الكترونيا علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.