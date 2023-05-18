الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يقل عن 4 سنوات.. الأوراق المطلوبة والخطوات لتقديم رياض الأطفال

رياض الأطفال
رياض الأطفال

يهتم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن الأوراق المطلوبة للتقديم رياض الأطفال، والبحث عن الخطوات التي يجب اتباعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك مع اقتراب بدء التقديمات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023- 2024 بالتحديد رياض الأطفال.

ومن المفترض ألا يقل سن المتقدم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية عن 4 سنوات في 2022/10/1، ويكون للأكبر سناً فالأقل من المتقدمين وذلك طبقًا للكثافة المتاحة بالروضة، وذلك لقبول الطفل الذي يقدم له والديه للالتحاق برياض الأطفال.

ويرصد "الدستور" الاوراق المطلوبة والخطوات التي يجب اتباعها لتقديم رياض الأطفال، في سياق السطور التالية.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال

  1. طباعة استمارة التقدم الإلكترونية  للعام الدراسي المقبل 2023-2024  أثناء التقديم  وذلك بعد فتح باب التقديم.
  2. أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة وصور منها.
  3. صورة البطاقة الشخصية الأب والأم وتكون سارية.
  4. 8 صور شخصية مقاس 4×6.
  5. وصل ماء أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب.
  6. ـ صورة عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.
  7. ختم البطاقة الصحية الموجودة في ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية علي دفتر التأمين الصحي علي حسب سنة ميلاد الطفل وصوره منها وذلك من التأمين الصحي.
  8. حضور الأب لتقديم الأوراق عند القبول والطفل وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم.
  9. في حالة الطلاق تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.
  10. تقديم شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة.
  11. حافظة بلاستك.

أهم 6 معلومات عن التقديم فى رياض الأطفال لعام 2023

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم من المفترض أن تعلن عن التفاصيل الكاملة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023-2024 والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل، وشروط التقديم الكترونيا علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رياض الاطفال سن المتقدم لرياض الأطفال الأوراق المطلوبة للتقديم رياض الأطفال التربية والتعليم والتعليم لعام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

مصرع مهندس وإصابة عامل وسائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم

"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة