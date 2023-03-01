الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية (IPS) التابعة لوزارة التربية والتعليم

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023، من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 حتى يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.

المدارس الرسمية الدولية 

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم في المدارس الرسمية الدولية (IPS) من خلال الخطوات التالية:

١- الدخول على شروط الالتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.

٢- الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.

٣- ملء البيانات المطلوبة.

وفي هذا السياق ترصد الدستور كل المعلومات التي يجب أن يعرفها أولياء الأمور عن هذه المدارس.

المدارس الرسمية الدولية تابعة لوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسات التعليم الدولية حيث تمنح المدرسة شهادة البكالوريا الدولية الأمريكية أو البريطانية IB وهي المدارس المصرية الدولية المتواجدة في التجمع الخامس والشيخ زايد والمعراج.

وIG وهي المدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية المتواجدة في الشروق، العبور، بورسعيد، المنصورة، طنطا، الإسكندرية، دمياط، زهراء مدينة نصر، مصطفى النحاس، والمدرسة أكتوبر.

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شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

-يجب ألا يزيد سن الطفل عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في أول أكتوبر  ( من 4 ل 5 )

-يكون الطالب سلميا من أية إعاقات نفسية أو ذهنية أو غيرها من الإعاقات التي تحتاج إلى برامج خاصة.

-أن يكون كلا الوالدين حاصلا على مؤهل جامعي عال مع تقديم ما يثبت المؤهل.

-يجب أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطى المهارات .

الاوراق المطلوبة في التقديم في المدارس الرسمية الدولية

-١٢ صورة شخصية حديثة.

-أصل شهادة الميلاد للطفل بالكمبيوتر.

-أصل أو صورة معتمدة من مؤهل الأب أو مؤهل الأم ما لم يكن المؤهل مثبتا في الرقم القومي.

-صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها.
المنهج بريطانى دولى

عناوين المدارس الدولية الرسمية

-المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر “شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة”.
-المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر “زهراء مدينة نصر”.
-المدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة “دمياط الجديدة”.
-المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر “مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين”.
-المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية “ملحق بمدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة بإدارة المنتزة”.

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