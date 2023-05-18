الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يصل أسوان لافتتاح عدد من المدارس ومتابعة العملية التعليمية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة أسوان، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية، حيث من المقرر أن يفتتح مدرستين، ويضع حجر الأساس لمجمع مدارس بالمحافظة.

وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله في مستهل الزيارة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وعبد الكريم لطفى عبد الكريم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازي، افتتاح مدرسة عبد الجليل حسنين الإعدادية، وافتتاح مدرسة محمد عبدالمعطي الابتدائية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا، بمنطقة الحصايا.

كما يعقد الوزير في ختام الزيارة اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية، وقيادات المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

أشرف عطية محافظ أسوان التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الهيئة العامة للأبنية التعليمية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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