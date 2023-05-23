الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرابط والموعد.. تفاصيل تقديم المدارس الحكومية والتجريبية لعام 2023/2024

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التقديم بالمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بدءًا م ن يوم 1 يونيو القادم ويستمر التقديم لمدة شهر حتي 30 يونيو 2023.

 

تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

-يقوم أولياء الأمور الراغبين في تقديم الصف الاول الابتدائي 2023 بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكتروني بداية من 2023/6/1 حتى2023/6/30، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://emis.gov.eg .

- فور تقدم ولی أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات.

- سن التقدم للصف الأول الابتدائي لايقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات).

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) ، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءة.

موعد تقديم حضانة المدارس الحكومية 2023 وكيفية تأهيل الطفل للدراسة

موعد بدء تقديم رياض الأطفال 2023 والمستندات المطلوبة

 

تقديم رياض الاطفال 2023 / 2024

 

إجراءات تقديم رياض الأطفال (رسمي ورسمي لغات)

- يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة لرياض الأطفال (رسمي - رسمي لغات) بالتسجيل الإلكتروني بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذك على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن (أربع سنوات) يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

- فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، والتوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه

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