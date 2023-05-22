موعد تقديم حضانة المدارس الحكومية 2023 وكيفية تأهيل الطفل للدراسة

يتساءل الكثيرون عن موعد تقديم حضانة المدارس الحكومية 2023، في السطور التالية نقدم الموعد الرسمي، وكيفية وشروط التقديم للعام 2023.

موعد تقديم حضانة المدارس الحكومية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم موعد تقديم حضانة المدارس الحكومية 2023 علي أن يكون من 1 يونيو إلى 30 يونيو 2022، ويتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم eduserv.cairo.gov وسيتم تفعيل الرابط عند بداية موعد تقديم حضانة المدارس الحكومية .

شروط تقديم رياض الاطفال 2023



الشروط المطلوبة لـ تقديم رياض الاطفال 2023 هي أن يكون الطفل قد بلغ سن الأربع سنوات في 1 أكتوبر 2022، وأن يكون له شهادة ميلاد كمبيوتر ورقم قومي، وأن يسكن في نطاق المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها.

الاوراق المطلوبة لـ تقديم رياض الاطفال 2023



أما عن الأوراق المطلوبة لـ تقديم رياض الاطفال 2023 هي صورة من شهادة ميلاد الطفل وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر و6 صور حديثة للطفل وإيصال مرافق لمحل السكن واستمارة التقديم الإلكترونية المطبوعة.

آلية التقديم تتضمن تسجيل بيانات الطفل على الموقع الإلكتروني واختيار نوع المدرسة "رسمية أو رسمية لغات" والضغط على حفظ المعلومات أو تسجيل، ثم طباعة استمارة التقديم وتقديمها إلى المدرسة المختارة مع باقي الأوراق.

آلية القبول تعتمد على سن الطفل والأولى بالأكبر، وعلى مدى استيعاب المدرسة من الأطفال وعدد الفصول بها، وعلى اجتياز الطفل للاختبارات المخصصة للطلاب الجدد.



كيف تساعد الحضانة في تأهيل الطفل للمدرسة:

الحضانة ورياض الأطفال هي مؤسسات تعليمية وتربوية تهدف إلى تنمية قدرات الطفل وتأهيله للدراسة في المراحل اللاحقة، فهذه بعض الفوائد التي تقدمها الحضانة للطفل:

تساعد على تدريب الطفل على الانفصال الإيجابي عن الأم والمنزل، وتعويده على التكيف مع بيئة جديدة ومختلفة.



تساعد على تنمية مهارات الطفل الحركية والمعرفية والوجدانية والاجتماعية، وتنمية شخصيته وثقته بنفسه.



تساعد على تعليم الطفل أساسيات القراءة والكتابة والحساب، وتنمية مواهبه وإبداعاته.



تساعد على توجيه سلوك الطفل وتعزيز قيمه وأخلاقه، وتنشئته على التقاليد والعادات المجتمعية.



تساعد على اكتشاف المشكلات أو الإعاقات التي قد يعاني منها الطفل في مرحلة مبكرة، وتوفير التدخل المناسب له.