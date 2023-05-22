المدارس تبدأ تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأت المدارس الثانوية تسليم بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2023، اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان- المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أنه تمت إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحًا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو بمادتي الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أي يحصل الطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أن الطلاب يؤدون يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لشعبة علمى رياضة، والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 9 يوليو 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.