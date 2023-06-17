السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط مفتوح.. تقديم رياض أطفال الأزهر 2023| تقديم الصف الأول الإبتدائي الأزهري

رياض أطفال الأزهر
رياض أطفال الأزهر

رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2023 والمستندات المطلوبة في تقديم الصف الأول الإبتدائي الأزهري يرتفع البحث والتساؤلات عنهم كثيرا من أولياء الأمور للتقديم لرياض الأطفال بالأزهر والصف الأول الإبتدائي، فمن المقرر التسجيل من خلال لينك تقديم رياض الأطفال بالأزهر 2023، حيث يتم من خلال رابط موقع بوابة الأزهر الشريف التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر “الشريف” 2023.


رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2023

 تقديم الصف الأول الإبتدائي الأزهري

 للتقديم فى المعاهد الأزهرية من خلال لينك تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر 2023 التالي:

https://www.azhar.eg 

خطوات التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر 2023

خطوات تقديم رياض أطفال الأزهر 2023 وتقديم الصف الأول الإبتدائي الأزهري


وعبر الخطوات الآتية يتم التقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر 2023:

  • يجب الدخول على موقع بوابة الازهر الشريف اضغط هنــــــــــــا
  • يجب اختيار التقديم سواء لـ رياض الأطفال والصف الإبتدائي الأزهري
  • يجب تسجيل بيانات الطالب
  • يجب طلب التقديم
  • يجب تسجيل الطلب مع طباعته.

التقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر 


يجب إحضار الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 – 2024 جاءت كالآتي:

  • إجراء المقابلة الشخصية
  • يجب إحضار 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء
  • يجب إحضار صورة من البطاقة الصحية للطفل بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.
  • يجب إحضار نسخة من البطاقة الشخصية للأب والأم .
  • يجب إحضار نسخة واضحة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو التليفون الأرضي.
  • يجب إحضار الدمغات الصحية والتعليمية التي يتم تقديمها بمكاتب البريد.
  • يجب إحضار أصل شهادة ميلاد الرقم القومي، ولا يُعتد بصورة الشهادة.

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