المستندات المطلوبة وشروط التقديم على رياض الأطفال 2023-2024 الأزهري

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط تقديم رياض الأطفال الأزهري للعام الدارسي الجديد، بالتزامن مع بداية شهر يونيو 2023، وانتهاء امتحانات الصفوف الابتدائية والإعدادية، حيث بدأ أولياء الأمور في البحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك استعدادًا لإلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية بدءًا من العام الدراسي المقبل 2023-2024، حيث يجري الاستعلام عن التقديم في رياض الأطفال الأزهري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

موعد التقديم في رياض أطفال الأزهر

ومن المنتظر أن يعلن قطاع الأزهر الشريف، عن فتح الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية لاستقبال طلبات مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي الأزهري في مختلف المعاهد الازهرية على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كانت (معاهد نموذجية، المعاهد العادية، المعاهد الخاصة) في الفترة المقبلة عقب الانتهاء من نتائج المراحل المختلفة.

شروط التقديم فى رياض الأطفال الأزهري 2023

-لا يقل سن الطفل المتقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال الأزهري والتعليم الأزهري عن 4 سنوات.

- لا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.

- يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2023.

- في حالة وجود أماكن شاغرة في المعاهد الأزهرية يجوز النزول بالسن 6 أشهر.

- يمكن دون مخالفة شرط السن، يمكن قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الأزهري واستثنائه من شرط الكثافة المقررة في حدود نسبة لا تتجاوز 10%.

- لا يجوز تقديم أوراق الطلبة في أكثر من معهد في وقت واحد.

- يكتب ولي أمر الطالب إقرارا يفيد بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًا إلا بعد ظهور النتيجة الرسمية المعتمدة من المنطقة التابع لها.

- تحديد الحد الأقصى لسن القبول بالصف الأول الابتدائي بـ(9) سنوات.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا فى المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي.

- يجوز بدون مخالفة شرط السن المشار إليه الموافقة على قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الاستثناء - من شرط الكثافة المقررة فى حدود نسبة لا تتجاوز (10%) من الكثافة المقررة وهى (45) تلميذًا وتلميذة عملا بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 279 لسنة 2011م.

المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال الأزهري