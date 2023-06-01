بدء تلقي طلبات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بكفر الشيخ .. الأوراق المطلوبة والتفاصيل

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن بدء تلقى طلبات التقديم للمدارس الرسمية والمتميزة للغات، "رياض الأطفال"، "المستوى الأول"، للعام الدراسي 2023-2024، اليوم الأول من يونيو حتى 30 يونيو، والشروط من 4 ل 6 سنوات إلا يوم أكتوبر 2023م.

بدء تلقي طلبات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بكفر الشيخ



وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه على أولياء الأمور الراغبين لإلحاق أبنائهم في المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، التقديم على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، https://kg.kfsedu.gov.eg.



وقالت سماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ: على أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أطفالهم بالمدرسة الرسمية " عربي"، عن طريق التقديم الكترونيا من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم " موقع الوزارة" https://moe.gov.eg/.





الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023/2024



ـ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني بعد فتح باب التقديم وطباعة الاستمارة الالكترونية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 .

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

ـ صورة سارية لـ البطاقة الشخصية الأب والأم.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

ـ حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

ـ في حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة.

- حافظة بلاستيك.