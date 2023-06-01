رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2023 في جميع المحافظات
تصدر رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2023 تريند البحث على محركات الإنترنت على مدار اليوم لمعرفة كافة التفاصيل عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراءات وشروط التقديم في رياض الأطفال الحكومي 2023.
تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2023
وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور في كل مكان للحصول على رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2023 والتقديم بشكل إلكتروني سريع توفيراً للوقت.
وتزامناً مع عمليات البحث المتكررة من قبل أولياء الأمور يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات وفقاً لإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتشمل رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2023 بالخطوات.
رابط تقديم رياض الاطفال 2023
يمكن الأن لولي الأمر الدخول على رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2023 إلكترونياً والتقديم بكل سهولة ولتسجيل بيانات طفلك عبر الموقع الإلكتروني اضغط هنا.
خطوات التقديم في رياض الاطفال بالمدارس الحكومية 2023
يستطيع الأن أولياء الأمور التقديم من خلال رابط رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2023 من خلال السطور التالية:
- في البداية يجب ان يدخل ولي الأمر عبر المنصة الإلكترونية «بوابة مركز المعلومات» ويمكن الدخول مباشرًة عبر الرابط التالي.. اضغط هنــــا.
- ثم تقوم بالضغط على خدمات ولي الأمر.
- ثم اختر إنشاء مستخدم لولي الأمر.
- ثم قم بتسجيل الدخول أو أنشئ حساب جديد.
- ثم أدخل البيانات المطلوبة.
- وتسجيل كلمة المرور.
- واضغط على الدخول.
- وعليك بإدخل الرقم القومي وكلمة المرور.
- اختر نوعية المدرسة للتسجيل.
- واضغط على بدء التسجيل.
- وسجل بيانات الطفل والأب والأم، والعنوان بالتفصيل.
- سجل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة، مع العلم أن الأولوية للمدارس القريبة من محل الإقامة.
- وأخيراً اضغط حفظ البيانات.