الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المعاهد القومية" تعلن قواعد قبول رياض الأطفال بالمدارس للعام الدراسي المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت الجمعية العامة للمعاهد القومية، قسم التعليم ورياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد قبول رياض الأطفال بمدارس المعاهد القومية للعام الدراسي المقبل 2023/2024.

 

أولا: قواعد قبول رياض الأطفال بمدارس المعاهد القومية

- يراعى إجراء تنسيق القبول برياض الأطفال بالمستوى الأول طبقا للقرارات الوزارية.

- الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين) أربع سنوات.

- يتم القبول تنازليا من أعلى سن للمتقدمين إلى السن الأقل مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة قانونا وفقا للائحة الخاصة بكل روضة.

- لا يجوز قبول الأطفال في سن الإلزام "ست سنوات" بفصول رياض الأطفال.

- عدم الإخلال بشرط الكثافة المقررة.

- يتم الدمج وفق القرار الوزارى 252 لسنة 2017 بشأن دمج ذوى الاعاقة البسيطة بمدارس التعليم.

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ثانيا: شروط التقديم بمدارس المعاهد القومية

- يتم فتح باب قبول الطلبات اعتبارا من 6/1/ 2023 الى 2023/6/30.

- يتم تسجيل طلبات التقديم إلكترونيا على الموقع الخاص بالمدرسة أو الحضور للمدرسة في حالة عدم توافر موقع خاص على الإنترنت لتقديم طلبات الالتحاق، مع الأخذ في الاعتبار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- ويتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية.

- تشكل اللجنة من معلمة رياض الأطفال - الإخصائى الاجتماعي شؤن طلبة معلمة لغة إنجليزية - أخصائى نفسى حال وجوده لمقابلة الطفل وولى الأمر ويكون المدير العام رئيسا عام للجنة ويكلف أيا من المعلمين برئاسة لجنة القبول.

- عند اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم استلام الملف بالأوراق المطلوبة من ولي الأمر.

 

ثالثا: الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس المعاهد القومية

-شهادة ميلاد إلكترونية للطفل.

- عدد 6 صور شخصية حديثة لطفل المتقدم للتنسيق.

-صورة من بطاقه الرقم القومى + الأصل للاطلاع عليه لتأكد من سريان البطاقة لكل من الوالدين.

- إثبات سكن فاتورة تليفون أو إيصال غاز أو إيصال كهرباء).

- إذا كان ولى الأمر شخصا آخر غير الوالد فيجب إحضار الولاية التعليمية.

- تقوم اللجنة بمباشرة عملها (مقابلة الطفل وولي الأمر من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا ويجوز مدها وفقا لظروف كل مدرسة).

- بعد انتهاء موعد تقديم الطلبات تحرر اللجنة كشوفا بأسماء المتقدمين مرتبه تنازليا وفقا للسن.

- يتم عمل كشوف التنسيق وفقا للائحة كل مدرسة معتمدة من المدرسة.

- يتم اعتماد التنسيق من (الإدارة التعليمية والتعليم الخاص - توجيه رياض الأطفال بالإدراة) بعد الاعتماد تعلن نتيجة التنسيق الأول.

- محظور قطعيا جمع أى مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأى سبب أو تحت أي مسمى.

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